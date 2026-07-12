Laurent Gerra Boulogne-sur-Mer
vendredi 28 mai 2027 · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Boulogne-sur-Mer
Laurent Gerra
9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-28
fin : 2027-05-28
Date(s) :
2027-05-28
Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que tout sera mitonné aux petits oignons. Une revue décapante où politiques, chanteurs, personnalités de la télévision et du cinéma passent à la casserole… même les végans ! L’actualité, revisitée à la sauce Gerra vous est servie bien chaude et particulièrement relevée ! .
9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77 accueill@embarcadere-boulonnais.fr
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English :
L’événement Laurent Gerra Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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