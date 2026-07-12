Informations pratiques

Boulogne-sur-Mer

Laurent Gerra

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-28

fin : 2027-05-28

Date(s) :

2027-05-28

Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que tout sera mitonné aux petits oignons. Une revue décapante où politiques, chanteurs, personnalités de la télévision et du cinéma passent à la casserole… même les végans ! L’actualité, revisitée à la sauce Gerra vous est servie bien chaude et particulièrement relevée ! .

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77 accueill@embarcadere-boulonnais.fr

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English :

L’événement Laurent Gerra Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale