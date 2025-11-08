Laurent Gerra se met à table ! Déols
Laurent Gerra se met à table ! Déols mercredi 18 novembre 2026.
Laurent Gerra se met à table !
Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre
Tarif : 49 – 49 – 75 EUR
49
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-11-18 20:00:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Nouveau spectacle de Laurent Gerra à savourer ! encore plus piquant et savoureux que jamais.
Après une tournée dans toute la France, Laurent Gerra revient pour de nouvelles dates.
Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que tout sera mitonné aux petits oignons.
Une revue décapante où politiques, chanteurs, personnalités de la télévision et du cinéma passent à la casserole… même les végans !
L’actualité, revisitée à la sauce Gerra vous est servie bien chaude et particulièrement relevée ! 49 .
Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Laurent Gerra’s new show is even spicier and tastier than ever.
After a tour of France, Laurent Gerra is back for more dates.
L’événement Laurent Gerra se met à table ! Déols a été mis à jour le 2026-02-04 par BERRY