Laurent Gerra se met à table !

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : 49 – 49 – 75 EUR

49

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-18 20:00:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Nouveau spectacle de Laurent Gerra à savourer ! encore plus piquant et savoureux que jamais.

Après une tournée dans toute la France, Laurent Gerra revient pour de nouvelles dates.

Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que tout sera mitonné aux petits oignons.

Une revue décapante où politiques, chanteurs, personnalités de la télévision et du cinéma passent à la casserole… même les végans !

L’actualité, revisitée à la sauce Gerra vous est servie bien chaude et particulièrement relevée ! 49 .

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Laurent Gerra’s new show is even spicier and tastier than ever.

After a tour of France, Laurent Gerra is back for more dates.

L’événement Laurent Gerra se met à table ! Déols a été mis à jour le 2026-02-04 par BERRY