Laurent Gerra se met à table !, Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes

samedi 3 avril 2027 · Le LAPS - Parc des Expositions de la Beaujoire · Nantes

Informations pratiques

Laurent Gerra se met à table ! Samedi 3 avril 2027, 20h00 Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Loire-Atlantique

49 € à 75 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-03T20:00:00+02:00 – 2027-04-03T22:30:00+02:00

Fin : 2027-04-03T20:00:00+02:00 – 2027-04-03T22:30:00+02:00

Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que tout sera mitonné aux petits oignons.

Une revue décapante où politiques, chanteurs, personnalités de la télévision et du cinéma passent à la casserole… même les végans !

L’actualité revisitée à la sauce Gerra vous est servie bien chaude et particulièrement relevée !

Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire 2B rue des Pays de la Loire, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacite-nantes.fr/evenement/laurent-gerra.html »}]

L’actualité revisitée à la sauce Gerra LAPS Le LAPS