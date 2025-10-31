Laurent Gerra se met à table Onemanshow Zenith de Limoges Limoges
Laurent Gerra se met à table Onemanshow Zenith de Limoges Limoges samedi 21 novembre 2026.
Laurent Gerra se met à table Onemanshow
Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 69 – 69 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que tout sera mitonné aux petits oignons. Une revue décapante où politiques, chanteurs, personnalités de la télévision et du cinéma passent à la casserole… même les végans ! L’actualité, revisitée à la sauce Gerra vous est servie bien chaude et particulièrement relevée ! .
Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 55 55
English : Laurent Gerra se met à table Onemanshow
German : Laurent Gerra se met à table Onemanshow
Italiano :
Espanol : Laurent Gerra se met à table Onemanshow
L’événement Laurent Gerra se met à table Onemanshow Limoges a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Limoges Métropole