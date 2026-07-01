Laurent Maur 4tet Le Melville Paris

Informations pratiques

Dans le Jazz les harmonicistes ne sont pas légion, mais quelques-uns continuent à creuser le sillon ouvert par l’inoubliable Toots Thielemans.C’est le cas de Laurent Maur dont la carrière a débuté de façon atypique.Après des années passées a jouer dans le métro Parisien Laurent s’intéresse au Jazz et il s’inscrit au CIM pour en découvrir d ‘avantage avant d’aller remporter le concours international de Trossigen . Fort d’un sérieux bagage complété par un passage au CMDL,il va s’installer pendant plusieures années en Asie d’ou il revint en 2016 .

Apres un album ou il rendait hommage au jazz Français ( Bireli Lagrene ,Eddy Louiss ,Richard Galliano) le voici sur un repertoire plus international (Tom Jobim,Donald Harrisson,Larry Goldings) ou la touche Frenchy est toujours là grace à une « Javanaise » revisitée avec talent et la célèbre valse de Tony Murena « Indifférence » que l’on croirait écrite pour l’harmoniciste.Dans cette incroyable aisance sur son instrument chromatique, Laurent Maur est somptueusement soutenu par un Mario Canonge en grande forme et à la tête d’une rhytmique sans faille (Felipe Cabrera, Pierre Alain Tocanier ) .Voila un incontournable pour les amateurs du genre et une belle découverte pour tous les autres .

Laurent Maur : harmonica

Mario Canonge : piano

Curtis Efoua : batterie

Maurizio Congiu : contrebasse

Laurent Maur, harmoniciste au parcours atypique, brille après des années de métro. Son nouvel album mixe jazz français et international, soutenu par un trio explosif. Un régal pour tous !

Le vendredi 11 septembre 2026

de 21h00 à 23h30

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T00:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T21:00:00+02:00_2026-09-11T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6017



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