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Laurent Maur 4tet Le Melville Paris

samedi 12 septembre 2026 · Le Melville · Paris

Laurent Maur 4tet Le Melville Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif plein : 10 EUR

Dans le Jazz les harmonicistes ne sont pas légion, mais quelques-uns continuent à creuser le sillon ouvert par l’inoubliable Toots Thielemans.C’est le cas de Laurent Maur dont la carrière a débuté de façon atypique.Après des années passées a jouer dans le métro Parisien Laurent s’intéresse au Jazz et il s’inscrit au CIM pour en découvrir d ‘avantage avant d’aller remporter le concours international de Trossigen . Fort d’un sérieux bagage complété par un passage au CMDL,il va s’installer pendant plusieures années en Asie d’ou il revint en 2016 .

Apres un album ou il rendait hommage au jazz Français ( Bireli Lagrene ,Eddy Louiss ,Richard Galliano) le voici sur un repertoire plus international (Tom Jobim,Donald Harrisson,Larry Goldings) ou la touche Frenchy est toujours là grace à une « Javanaise » revisitée avec talent et la célèbre valse de Tony Murena « Indifférence » que l’on croirait écrite pour l’harmoniciste.Dans cette incroyable aisance sur son instrument chromatique, Laurent Maur est somptueusement soutenu par un Mario Canonge en grande forme et à la tête d’une rhytmique sans faille (Felipe Cabrera, Pierre Alain Tocanier ) .Voila un incontournable pour les amateurs du genre et une belle découverte pour tous les autres .

Laurent Maur : harmonica

Mario Canonge : piano

Curtis Efoua : batterie

Maurizio Congiu : contrebasse

Laurent Maur, harmoniciste au parcours atypique, brille après des années de métro. Son nouvel album mixe jazz français et international, soutenu par un trio explosif. Un régal pour tous !
Le vendredi 11 septembre 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T00:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T21:00:00+02:00_2026-09-11T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6017


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