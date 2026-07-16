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Laurent Voulzy, Casino Barrière de Lille, Lille

samedi 24 octobre 2026 · Casino Barrière de Lille · Lille

Laurent Voulzy, Casino Barrière de Lille, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Casino Barrière de Lille
Adresse
777 pont de Flandres, 59777 LILLE
Ville
59777 Lille
Département
Nord
Tarif
Dès 46€

Laurent Voulzy Samedi 24 octobre, 20h30 Casino Barrière de Lille Nord

Dès 46€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T20:30:00+02:00 – 2026-10-24T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T20:30:00+02:00 – 2026-10-24T22:00:00+02:00

Laurent Voulzy fait son grand retour sur scène : une nouvelle tournée dès l’été 2025

Après un long et très beau voyage en concerts dans les Cathédrales et Eglises de France, de Belgique et de Suisse, puis un arrêt de plus d’un an pour écrire et composer, l’envie m’a pris de retrouver la scène, découvrir d’autres lieux, jouer, chanter et partager à nouveau, mes rêves acoustiques et mes rêves électriques.

Kiss and Love, Laurent

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Laurent Voulzy revient sur les scènes des théâtres et des festivals.

Un rendez-vous unique avec un artiste hors du temps, qui fait de la scène un écrin pour ses harmonies envoûtantes, où ses chansons prennent une autre dimension, entre ballades rêveuses et envolées lumineuses.

Après avoir accompagné tant de moments de vie avec Rockollection, Le Soleil Donne, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante… tant de chansons ancrées dans les mémoires, portées par sa voix douce et ses harmonies soignées, ne manquez pas ce moment suspendu avec un artiste rare.

Casino Barrière de Lille 777 pont de Flandres, 59777 LILLE Lille 59777 Fives Nord Hauts-de-France 0328144777 https://www.casinosbarriere.com/fr/lille.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.casinosbarriere.com/lille/spectacle/laurent-voulzy »}]
En concert

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