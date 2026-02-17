Laurent Voulzy en concert

Rue aux Arènes Metz Congrès-Robert Schuman Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2027-01-16 20:00:00

fin : 2027-01-16

2027-01-16

Après un long et très beau voyage en concerts dans les Cathédrales et Eglises de France, de Belgique et de Suisse, puis un arrêt de plus d’un an pour écrire et composer, l’envie m’a pris de retrouver la scène, découvrir d’autres lieux, jouer, chanter et partager à nouveau, mes rêves acoustiques et mes rêves électriques.

Kiss and Love, LaurentLaurent Voulzy revient sur les scènes des théâtres et des festivals. Un rendez-vous unique avec un artiste hors du temps, qui fait de la scène un écrin pour ses harmonies envoûtantes, où ses chansons prennent une autre dimension, entre ballades rêveuses et envolées lumineuses.

Après avoir accompagné tant de moments de vie avec Rockollection, Le Soleil Donne,Belle-île-en-Mer, Marie-Galante… tant de chansons ancrées dans les mémoires, portées par sa voix douce et ses harmonies soignées, ne manquez pas ce moment suspendu avec un artiste rare et certainement le mélodiste le plus attachant.Tout public

57000 Moselle Grand Est

English :

After a long and beautiful journey of concerts in the Cathedrals and Churches of France, Belgium and Switzerland, followed by a break of more than a year to write and compose, I felt the urge to return to the stage, discover new places, play, sing and share once again my acoustic and electric dreams.

Kiss and Love, LaurentLaurent Voulzy returns to theaters and festivals. A unique encounter with a timeless artist, who makes the stage a showcase for his spellbinding harmonies, where his songs take on another dimension, between dreamy ballads and luminous flights of fancy.

After having accompanied so many moments of life with Rockollection, Le Soleil Donne, Belle-île-en-Mer, Marie-Galante… so many songs anchored in memories, carried by his gentle voice and meticulous harmonies, don’t miss this suspended moment with a rare artist and certainly the most endearing melodist.

