Laurent Voulzy Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement
Laurent Voulzy Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement mercredi 25 novembre 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Laurent Voulzy
Mercredi 25 novembre 2026 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 49 – 49 – 65 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 20:30:00
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
A près avoir accompagné tant de moments de vie avec tant de chansons ancrées dans les mémoires, portées par sa voix douce et ses harmonies soignées, ne manquez pas ce moment suspendu avec un artiste rare et certainement le mélodiste le plus attachant.
Après un long et très beau voyage en concerts dans les cathédrales et églises de France, de Belgique et de Suisse, puis un arrêt de plus d’un an pour écrire et composer, l’envie m’a pris de retrouver la scène, découvrir d’autres lieux, jouer, chanter et partager à nouveau, mes rêves acoustiques et mes rêves électriques.
Kiss and Love, Laurent Voulzy revient sur les scènes des théâtres et des festivals. Un rendez-vous unique avec un artiste hors du temps, qui fait de la scène un écrin pour ses harmonies envoûtantes, où ses chansons prennent une autre dimension, entre ballades rêveuses et envolées lumineuses. .
Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
After having accompanied so many moments in life with so many songs that have become ingrained in our memories, carried by his soft voice and polished harmonies, don’t miss this magical moment with a rare artist and undoubtedly the most endearing songwriter.
L’événement Laurent Voulzy Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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