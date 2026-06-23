LAURENT VOULZY Soissons

Informations pratiques

Soissons

LAURENT VOULZY

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 25 – 25 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-17 16:00:00

fin : 2027-01-17

Date(s) :

2027-01-17

Laurent Voulzy revient sur les scènes des théâtres et des festivals. Un

rendez-vous unique avec un artiste hors du temps, qui fait de la scène

un écrin pour ses harmonies envoûtantes, où ses chansons prennent une

autre dimension, entre ballades rêveuses et envolées lumineuses.

Après avoir accompagné tant de moments de vie avec Rockollection, Le

Soleil Donne, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante… tant de chansons ancrées

dans les mémoires, portées par sa voix douce et ses harmonies soignées,

ne manquez pas ce moment suspendu avec un artiste rare et certainement

le mélodiste le plus attachant.

Laurent Voulzy revient sur les scènes des théâtres et des festivals. Un

rendez-vous unique avec un artiste hors du temps, qui fait de la scène

un écrin pour ses harmonies envoûtantes, où ses chansons prennent une

autre dimension, entre ballades rêveuses et envolées lumineuses.

Après avoir accompagné tant de moments de vie avec Rockollection, Le

Soleil Donne, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante… tant de chansons ancrées

dans les mémoires, portées par sa voix douce et ses harmonies soignées,

ne manquez pas ce moment suspendu avec un artiste rare et certainement

le mélodiste le plus attachant. .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

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English :

Laurent Voulzy is returning to the stages of theaters and festivals. A

unique encounter with a timeless artist, who turns the stage

a showcase for his enchanting harmonies, where his songs take on a

whole new dimension, ranging from dreamy ballads to luminous, soaring melodies.

After having accompanied so many moments in life with “Rockollection,” “Le

Soleil Donne, Belle-%CEle-en-Mer, Marie-Galante… so many songs deeply rooted

in our memories, carried by his soft voice and meticulous harmonies,

don’t miss this magical moment with a rare artist and certainly

the most endearing songwriter.

L’événement LAURENT VOULZY Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois