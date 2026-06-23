UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Soissons

LAURENT VOULZY Soissons

dimanche 17 janvier 2027 · Soissons

Informations pratiques

Début
dimanche 17 janvier 2027
Fin
dimanche 17 janvier 2027
Heure de début
16:00:00
Adresse
7 Rue Jean de Dormans
Ville
02200 Soissons
Département
Aisne
Tarif
25 25 40

Soissons

LAURENT VOULZY

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 25 – 25 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-17 16:00:00
fin : 2027-01-17

Date(s) :
2027-01-17

Laurent Voulzy revient sur les scènes des théâtres et des festivals. Un
rendez-vous unique avec un artiste hors du temps, qui fait de la scène
un écrin pour ses harmonies envoûtantes, où ses chansons prennent une
autre dimension, entre ballades rêveuses et envolées lumineuses.
Après avoir accompagné tant de moments de vie avec Rockollection, Le
Soleil Donne, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante… tant de chansons ancrées
dans les mémoires, portées par sa voix douce et ses harmonies soignées,
ne manquez pas ce moment suspendu avec un artiste rare et certainement
le mélodiste le plus attachant.
Laurent Voulzy revient sur les scènes des théâtres et des festivals. Un
rendez-vous unique avec un artiste hors du temps, qui fait de la scène
un écrin pour ses harmonies envoûtantes, où ses chansons prennent une
autre dimension, entre ballades rêveuses et envolées lumineuses.
Après avoir accompagné tant de moments de vie avec Rockollection, Le
Soleil Donne, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante… tant de chansons ancrées
dans les mémoires, portées par sa voix douce et ses harmonies soignées,
ne manquez pas ce moment suspendu avec un artiste rare et certainement
le mélodiste le plus attachant.   .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770  lemail@ville-soissons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Laurent Voulzy is returning to the stages of theaters and festivals. A
unique encounter with a timeless artist, who turns the stage
a showcase for his enchanting harmonies, where his songs take on a
whole new dimension, ranging from dreamy ballads to luminous, soaring melodies.
After having accompanied so many moments in life with “Rockollection,” “Le
Soleil Donne, Belle-%CEle-en-Mer, Marie-Galante… so many songs deeply rooted
in our memories, carried by his soft voice and meticulous harmonies,
don’t miss this magical moment with a rare artist and certainly
the most endearing songwriter.

L’événement LAURENT VOULZY Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois

À voir aussi à Soissons (Aisne)