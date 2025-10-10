L’Autobiobus Ensemble Supernova feat Louise Hakim & Agnès Desarthe Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône
L’Autobiobus Ensemble Supernova feat Louise Hakim & Agnès Desarthe
Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon 1 Rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Début : 2026-04-30 19:00:00
2026-04-30
Pour cette première composition collective de l’ensemble, Supernova invite deux complices l’écrivaine Agnès Desarthe et la danseuse Louise Hakim. Tandis que la poétesse évoque le mouvement de pendule d’un autobus, reliant passé et présent, la danseuse guide notre imaginaire à travers la composition musicale. L’accord délicat texte, corps et sons nous ouvre un ailleurs à la fois réaliste et poétique. .
Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon 1 Rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr
