L’autrice, Glob Théâtre, Bordeaux

L’autrice 22 – 24 avril Glob Théâtre Gironde

6 à 18€, 8 € avec la carte jeune Bordeaux Métropole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T20:00:00+02:00 – 2026-04-22T22:15:00+02:00

Fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:15:00+02:00

L’autrice

Ella Hickson / Jessica Czekalski | Compagnie Martha Boum Boum

Pour cette jeune autrice, le théâtre doit servir à démanteler le capitalisme et renverser le patriarcat. Mais, au lieu de changer la face du monde, il contribue trop souvent à renforcer le système en vigueur en flattant les instincts primaires des spectateurs. Un directeur de théâtre tente alors de l’instrumentaliser en lui proposant de produire une de ses pièces, car c’est à la mode, les femmes en colère… Comment ne pas tomber dans le piège, conserver son intégrité et inventer une nouvelle façon d’écrire, expurgée des vieux codes dominants ? “Des formes nouvelles. Voilà ce qu’il nous faut. Des formes nouvelles ! — ou rien.” s’exclamait déjà Konstantin Trepiev dans la Mouette de Tchekov.

Autour des enjeux de création artistique, de désir et de lutte, L’autrice permet de se questionner sur ce qui est caché dans les interstices de nos intimes, proposant un discours féministe, rageant contre les violences d’un système sclérosé. Poing levé et confettis dans la poche.

« Je me pose la question tous les jours de savoir comment faire en attendant que le monde veuille bien changer de forme. Au-delà du combat féministe et d’autres luttes, L’autrice permet d’aborder deux choses importantes : les conditions de création de plus en plus contraintes et surtout la question de la compromission : comment faire pour s’émanciper, quand tout le système repose sur des rapports de domination. »– Jessica Czekalski

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net

