L’autrice Samira El Ayachi, originaire de Lens et résidant à Lille, Bibliothèque, Wattrelos

Informations pratiques

L’autrice Samira El Ayachi, originaire de Lens et résidant à Lille Samedi 3 octobre, 17h30 Bibliothèque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

» Le Ventre des Hommes » (2021) et « Madame Bovary, ma mère et moi » (2026), où elle explore les récits poignants des générations passées, le rapport à la maternité et à l’héritage culturel.La lecture des extraits sera suivie d’une discussion ouverte sur la transmission, l’histoire familiale et le rapport à l’immigration.

Bibliothèque 2, rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]

présentera des extraits de ses œuvres majeures :

Droit réservé