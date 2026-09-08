L’autrice Samira El Ayachi, originaire de Lens et résidant à Lille, Bibliothèque, Wattrelos
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque · Wattrelos
Informations pratiques
L’autrice Samira El Ayachi, originaire de Lens et résidant à Lille Samedi 3 octobre, 17h30 Bibliothèque Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00
» Le Ventre des Hommes » (2021) et « Madame Bovary, ma mère et moi » (2026), où elle explore les récits poignants des générations passées, le rapport à la maternité et à l’héritage culturel.La lecture des extraits sera suivie d’une discussion ouverte sur la transmission, l’histoire familiale et le rapport à l’immigration.
Bibliothèque 2, rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]
présentera des extraits de ses œuvres majeures :
Droit réservé
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