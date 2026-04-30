L’Avenir des reflets : visite de l’atelier costumes et représentation Médiathèque Marguerite Duras Paris

Visite de l’atelier et temps d’échange – 17h

Le théâtre dispose d’un atelier de confection dédié à la création des costumes. Les costumières y imaginent les silhouettes, élaborent les patrons et sélectionnent les tissus, avant une réalisation sur mesure par les couturières. Pour L’Avenir des reflets de Lazare, la fabrication associe costumes d’époque et silhouettes plus intemporelles. Chaque costume contribue pleinement à la narration et à la construction des personnages sur scène.

Représentation – 20h30

Avec L’Avenir des reflets, l’auteur et metteur en scène Lazare ouvre un nouveau cycle théâtral, La Comédie du mauvais sang. Dans cette création poétique et politique, les mythes antiques croisent les figures de la Révolution française pour faire surgir un théâtre de visions, de mémoire et de métamorphoses. La Gorgone, Persée, Marat et Olympe de Gouges traversent le temps et l’Histoire, apparaissant comme les reflets troublants de nos désirs de liberté, de nos colères et de nos contradictions.

L’Avenir des reflets sera joué du 19 mai au 20 juin 2026 au Grand théâtre de la Colline

Sur inscription auprès des bibliothécaires : mediatheque.marguerite-duras@paris.fr ou 01 55 25 49 10

Lazare Lazare est auteur, metteur en scène, acteur et improvisateur. Il suit une première formation au Théâtre du Fil, puis à l’École du Théâtre National de Bretagne entre 2000 et 2003. En 2006, il fonde Vita Nova, et regroupe acteurs et musiciens qui le suivront sur une trilogie retraçant l’épopée d’une famille entre France et Algérie : Passé, je ne sais où-qui revient Au pied du mur sans porteRabah Robert- touche ailleurs que là où tu es né. En 2014, Lazare s’écarte de la grande fresque épique pour Petits contes d’amour et d’obscurité.

Artiste associé au Théâtre National de Strasbourg depuis 2015, il y présente Sombre rivière en 2017. Il intervient régulièrement à l’école où il mène des ateliers d’interprétations autour de ses textes.

Depuis 2018, il est également associé au Théâtre de Gennevilliers. En 2019, il présente Je m’appelle Ismaël, un projet de théâtre musical et cinématographique.

Visite de l’atelier costumes du Théâtre de la Colline suivi de la représentation du spectacle de Lazare l’Avenir des reflets

Le mercredi 10 juin 2026

de 17h00 à 23h35

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-11T02:35:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T17:00:00+02:00_2026-06-10T23:35:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras



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