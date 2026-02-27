L’avenir du livre, Bibliothèque patrimoniale Romain Gary, Nice

Informations pratiques

L’avenir du livre Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque patrimoniale Romain Gary Alpes-Maritimes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

L’AVENIR DU LIVRE

Rencontre à deux voix avec Monsieur Pascal Barbry, Directeur de Recherche au CNRS et de la chaire « »Human Lung Cell Atlas » » au 3IA Côte d’Azur et Yves-Marie Lequin, prêtre dominicain à Nice, écrivain et artiste.

Les journées européennes du patrimoine offrent un temps de réflexion autour du patrimoine en danger. La conservation de textes historiques sur ADN synthétique marque une révolution : des capsules métalliques, grandes comme une pilule, préservent des données numériques sous forme génétique, garantissant une stabilité sur des centaines de milliers d’années.

Cette technologie, inspirée de la biologie, répond aux défis du stockage numérique — durée de vie limitée, explosion des volumes de données et impact écologique des data centers — en offrant une solution ultra-compacte, durable et sobre en énergie.

Symbole d’innovation, ces capsules protègent le patrimoine culturel de l’humanité contre l’oubli et l’obsolescence technologique, tout en ouvrant la voie à une archivage plus responsable.

A 11h, un prototype de capsule d’ADN synthétique sur laquelle est encodé un texte patrimonial sera remis à la bibliothèque. Cette capsule sera officiellement remise, pour la première fois dans une bibliothèque territoriale française, afin d’assurer sa conservation. Un événement à ne pas manquer !

Dans le cadre du Centenaire Michel Butor

Bibliothèque patrimoniale Romain Gary 21bis boulevard Dubouchage, 06000 Nice, France Nice 06000 Quartier Jean-Médecin Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497133675 http://bmvr.nice.fr

L’AVENIR DU LIVRE

Image réalisée avec l’aide de l’IA