L’aviatrice, Salle Courmont, Lille

Informations pratiques

L’aviatrice Dimanche 24 janvier 2027, 17h00 Salle Courmont Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-24T17:00:00+01:00 – 2027-01-24T17:40:00+01:00

Fin : 2027-01-24T17:00:00+01:00 – 2027-01-24T17:40:00+01:00

A partir de 6 ans, durée : 40 minutes

Salle Courmont – Lille Moulins

C’est elle ! Lola. L’arrière-arrière-petite-fille d’Adrienne Bolland, célèbre aviatrice française des années 1920. Depuis son grenier plein de souvenirs de famille, elle voltige, tournoie, et s’envole dans son tissu aérien qui se transforme en Montagnes, en Nuages et en Ailes d’avion. Faisant ainsi revivre Adrienne, son audace, et sa fabuleuse histoire Ce spectacle jeune public est animé par les pages d’un grand livre permettant aux enfants de retourner 100 ans en arrière, et de découvrir les différents personnages.

Les valises nous transportent en voyage, et les trésors qu’elles contiennent rythment ce récit empreint de défis et de liberté. L’Aviatrice, c’est un spectacle acrobatique, musical et conté qui embarquera petits et grands à travers le temps et le vent.

Conception et interprétation: Louise Tignée, Regards extérieurs: Sébastien Peyre et Julian Peres,

Musique: Raphael Bourdin, Technicien: Fausto Lorenzi

Accueil en résidence: Cie Bruit de Couloir, Le Grand Sud, Ville de Orchie, Le CRAC

Pour vous inscrire au parcours complet atelier+gouter+spectacle, écrivez à ecole@lecirqueduboutdumonde.fr

Salle Courmont 2 Rue Courmont, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=832aa587-a073-4496-b4a2-f26f91b2c926;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=832aa587-a073-4496-b4a2-f26f91b2c926 [{« type »: « link », « value »: « https://lecirqueduboutdumonde.fr/les-dimanches-en-famille/ »}] [{« link »: « mailto:ecole@lecirqueduboutdumonde.fr »}]

Evènement organisé par Cie Trois secondes

Cie trois secondes