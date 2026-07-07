Lazcar Volcano et Sanseverino Festival Éclats d’Émail 2026 Maison des arts de la danse Limoges

Informations pratiques

Limoges

Lazcar Volcano et Sanseverino Festival Éclats d’Émail 2026

Maison des arts de la danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 20:00:00

fin : 2026-11-24

Date(s) :

2026-11-24

Si Sanseverino a une habitude, c’est celle de se renouveler en permanence. C’est dans cet esprit qu’il croise la route de Lazcar Volcano, un brass band haut en couleurs. Son univers singulier et leur énergie collective mènent à un projet commun partager, en chansons et en cuivres, un regard décalé sur le futur qui nous attend.

Entre dystopies bancales et utopies fantasmées, Lazcar Volcano & Sanseverino vous invitent à danser avec le futur, dès maintenant.

Pour plus d’informations sur les tarifs réduits, contacter l’Opéra de Limoges. .

Maison des arts de la danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com

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English : Lazcar Volcano et Sanseverino Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Lazcar Volcano et Sanseverino Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Limoges Métropole