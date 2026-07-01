Le 11e répare et donne ses meubles Marché Popincourt Paris
samedi 4 juillet 2026 · Marché Popincourt · Paris
Informations pratiques
L’objectif est de tester le temps d’un week-end un modèle de collecte sélective de meubles usagés, en conditions réelles, sur l’espace public, mobilisant simultanément citoyens, acteurs du réemploi et services de la Ville.
En effet, le 11ème arrondissement fait partie des plus gros demandeurs de collecte d’encombrants, mais ne disposent ni de déchèterie ni de centre de tri à proximité. Il existe une réelle demande des habitants pour donner une seconde vie à leurs meubles usagés, au lieu de les jeter.
Les 3 façons de participer
FAITES RÉPARER
Vous avez un meubles que vous hésitez à garder car il nécessite une réparation ?
Remplissez ce rapide formulaire pour être contacté par un des partenaires de l’événement. Nous vous recontacterons pour prendre un rendez-vous sur le marché, ou plus tard !
DONNEZ
Vous souhaitez vous débarrasser d’un meuble ?
Comme pour vos encombrants habituels, prenez rendez-vous pour une collecte en pied de votre immeuble. Le 4 et 5 juillet exceptionnellement, Ecomaison collecte vos meubles pour les apporter sur le marché et qu’ils soient réparés et réutilisés
ADOPTEZ
Sur le marché, nous trions, réparons et vous faisons rencontrer les artisans, réparateurs et ressourceries de votre quartier. Vous pourrez découvrir toutes les solutions pour valoriser vos “encombrants” avant de le jeter grâce à Ecomaison.
Les meubles collectés par Ecomaison seront donnés sur un marché gratuit. Venez chinez et repartez avec vos nouveaux meubles.
Sur place les 4 & 5 juillet
- Ateliers de réparation animés par les artisans du quartier
- Bourse au don — chinez les meubles déposés par les habitants
- Stands d’information sur le réemploi et l’économie circulaire
- Zone de collecte Ecomaison pour les meubles à valoriser
Le Réseau de l’économie circulaire du 11ème arrondissement tente une expérimentation de collecte et valorisation de meubles usagés des habitants du 11ème arrondissement.
Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-06T01:59:59+02:00
Date(s) :
Marché Popincourt Bd Richard-Lenoir 75011 Paris
https://reseaucirculaire11.notion.site/le-11e-repare-et-donne-ses-meubles-marche-gratuit-popincourt
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