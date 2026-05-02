Chavaniac-Lafayette

Le 18ème siècle s’invite à Chavaniac-Lafayette

1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Dans le cadre du 250ème anniversaire de la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis, vivez un week-end exceptionnel au château de Chavaniac-Lafayette. Au programme reconstitution d’un camp militaire, spectacle, exposition…

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1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes departement@hauteloire.fr

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English :

As part of the 250th anniversary of the United States Declaration of Independence, enjoy an exceptional weekend at the Château de Chavaniac-Lafayette. On the program: reconstitution of a military camp, show, exhibition…

L’événement Le 18ème siècle s’invite à Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-05-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier