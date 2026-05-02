Le 18ème siècle s’invite à Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette
Le 18ème siècle s’invite à Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette vendredi 10 juillet 2026.
Chavaniac-Lafayette
Le 18ème siècle s’invite à Chavaniac-Lafayette
1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
Dans le cadre du 250ème anniversaire de la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis, vivez un week-end exceptionnel au château de Chavaniac-Lafayette. Au programme reconstitution d’un camp militaire, spectacle, exposition…
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1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes departement@hauteloire.fr
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English :
As part of the 250th anniversary of the United States Declaration of Independence, enjoy an exceptional weekend at the Château de Chavaniac-Lafayette. On the program: reconstitution of a military camp, show, exhibition…
L’événement Le 18ème siècle s’invite à Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-05-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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