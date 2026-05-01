Le 51 saison 2025-2026 Le 51 Pertuis
Le 51 saison 2025-2026 Le 51 Pertuis samedi 9 mai 2026.
Pertuis
Le 51 saison 2025-2026
Samedi 9 mai 2026 à partir de 20h.
Samedi 13 juin 2026 à partir de 20h. Le 51 51 avenue de la Liberté Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-05-09 2026-06-13
Rendez vous au 51 pour découvrir différents concerts
Programme
– Samedi 11 octobre à 20h00 (Boule)
– Vendredi 07 novembre à 19h00 (Bonbon Vaudou) Lieu et réservation Médiathèque de Pertuis
– Samedi 22 novembre à 20h00 (Clément Bertrand)
– Samedi 24 janvier à 20h00 (Natasha Bezriche)
– Samedi 21 mars à 20h00 (Julie Lagarrigue)
– Jeudi 09 avril à 20h30 ( Le cirque des Mirages) Lieu Théâtre municipalde Pertuis
– Samedi 09 mai à 20h00 (Camille Laily)
– Samedi 13 juin à 20h00 (Amélie Les Crayons)
Réservations ( sauf Théâtre Municipal et Médiathèque)
téléphone 06 16 75 64 30
mail: contact@le-51.fr
Chacun peut apporter quelque chose (mets ou boisson) à partager à l’issue du concert.
La participation aux frais des artistes est de 12€ minimum. .
Le 51 51 avenue de la Liberté Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 75 64 30 contact@le-51.fr
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English :
Come to 51 for a variety of concerts
L’événement Le 51 saison 2025-2026 Pertuis a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pertuis
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