Le 51 saison 2025-2026 Le 51 Pertuis

Pertuis

Le 51 saison 2025-2026

Samedi 9 mai 2026 à partir de 20h.

Samedi 13 juin 2026 à partir de 20h. Le 51 51 avenue de la Liberté Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-05-09 2026-06-13

Rendez vous au 51 pour découvrir différents concerts

Programme



– Samedi 11 octobre à 20h00 (Boule)

– Vendredi 07 novembre à 19h00 (Bonbon Vaudou) Lieu et réservation Médiathèque de Pertuis

– Samedi 22 novembre à 20h00 (Clément Bertrand)

– Samedi 24 janvier à 20h00 (Natasha Bezriche)

– Samedi 21 mars à 20h00 (Julie Lagarrigue)

– Jeudi 09 avril à 20h30 ( Le cirque des Mirages) Lieu Théâtre municipalde Pertuis

– Samedi 09 mai à 20h00 (Camille Laily)

– Samedi 13 juin à 20h00 (Amélie Les Crayons)



Réservations ( sauf Théâtre Municipal et Médiathèque)

téléphone 06 16 75 64 30

mail: contact@le-51.fr



Chacun peut apporter quelque chose (mets ou boisson) à partager à l’issue du concert.

La participation aux frais des artistes est de 12€ minimum. .

Le 51 51 avenue de la Liberté Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 75 64 30 contact@le-51.fr

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English :

Come to 51 for a variety of concerts

L’événement Le 51 saison 2025-2026 Pertuis a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pertuis