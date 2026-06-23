LE 70EME ANNIVERSAIRE DE LA « FÊTE DES VINS DES COTEAUX DU GIENNOIS » Le dimanche 26 juillet 2026 à BONNY SUR LOIRE (Loiret) Bords de Cheuille dimanche 26 juillet 2026.

C’est un événement historique, véritable Rendez-Vous dans la région Centre-Val de Loire, pour les amateurs du terroir, les épicuriens et tous les gourmets qui viennent célébrer le patrimoine viticole local dans une ambiance festive et chaleureuse.

Pour cette édition exceptionnelle, les organisateurs mettent les petits plats dans les grands afin de vous offrir une journée mémorable au cœur des vignobles.

PARTAGEZ UNE JOURNÉE INOUBLIABLE AVEC :

✨ Les vignerons et près de 50 stands d’artisans et commerçants qui animeront le bord de Cheuille !

🚗 Voitures anciennes en nombre, pour une plongée dans le passé !

🍺 Brasseurs locaux pour découvrir des saveurs uniques !

🎈Artisans et commerçants locaux

🎠 Manège, poneys et jeux anciens pour toute la famille !

🎶 Sonneurs du « Bienaller Briarois » qui accompagneront le tour des stands vers 11h30 !

🥂 Hotteux du Giennois, intronisations traditionnelles chaque année !

🎵 Animation après-midi avec « La Sabotée Sancerroise » qui laissera sa trace !

🎺 Concert de l’Harmonie à 18h00

💃 Bal offert de 19h30 à minuit

🍽️ Restauration sur place disponible de 9h00 à minuit

Et ce n’est pas tout ! A anniversaire exceptionnel, programme sur-mesure :

🔹 Verres millésimés 2026 gravés du 70ème anniversaire 🥂

🔹 Sessions de découverte et dégustation du vin pour tous les curieux 🍇

🔹 Livre retraçant 69 années du Journal de Gien 📖

🔹 Concours de démontage/remontage de 2CV en début d’après-midi (moins de 3h chrono !) 🚗

🔹 Son et lumière à 23h00, rien que pour cette fête ! 🎆, un spectacle grandiose.

💃 Bal offert de 19h30 à minuit

🍽️ Restauration sur place disponible de 9h00 à minuit

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(Il reste quelques places pour des artisans et commerçants intéressés, contactez le 07 61 92 12 77)

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