Le Bal Bastringue Espace Cabaret Vauban Brest

Informations pratiques

Brest

Le Bal Bastringue

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 20:00:00

fin : 2026-09-29 22:00:00

Date(s) :

2026-09-29

Une formation d’interprètes professionnels s’est lancée le défi d’un projet mêlant théâtre et musique un bal insolite où musique live, cabaret, détournements et karaoké géant se mêlent joyeusement !

Dans un décor de bal populaire, entre tables de bistrot, boule à facettes, paillettes et verres entre amis, le public assiste à une succession de reprises décalées et numéros burlesques, à mi-chemin entre concert et cabaret, le tout orchestré par un maître de cérémonie.

De la variété des années 60 aux tubes les plus récents, une quinzaine de reprises burlesques viennent bousculer la mémoire collective et ré-enchanter toutes les générations.

Ré-interprétées par quatre comédiens accompagnés d’un duo de musiciens multi-instrumentistes, ces reprises donnent l’occasion d’un karaoké géant pour qui veut suivre les paroles en direct.

Entre détournements théâtraux et plaisir du chant partagé, la scène se transforme en un terrain de jeu festif et complice.

Organisateur Teatr Piba et la Cie Dérézo

Prévente 12€ / Sur place 15€ .

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Le Bal Bastringue Brest a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue