Le Bal de la Comtesse Balmes le Château Romans-sur-Isère
samedi 26 septembre 2026 · Balmes le Château · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Le Bal de la Comtesse
Balmes le Château 1063 Chemin du haras Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Le temps d’une journée, laissez derrière vous le quotidien et entrez dans un univers inspiré de l’élégance de l’époque Empire. Dans le cadre enchanteur d’un château, venez vivre une expérience unique où se mêlent raffinement, artisanat, musique et danse.
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Balmes le Château 1063 Chemin du haras Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 01 82 23 welcome@balmeslechateau.com
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English :
For just one day, leave your daily routine behind and step into a world inspired by the elegance of the Empire era. In the enchanting setting of a château, come enjoy a unique experience where refinement, craftsmanship, music, and dance come together.
L’événement Le Bal de la Comtesse Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme
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