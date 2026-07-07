Le bal des ardents MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse Limoges

jeudi 14 janvier 2027 · Maison des Arts et de la Danse · Limoges

Informations pratiques

Limoges

Le bal des ardents MAD Opéra de Limoges

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-14 20:00:00

fin : 2027-01-14 21:00:00

Date(s) :

2027-01-14

Ballet brut.

Création pour 9 interprètes.

Coproduction Opéra de Limoges.

L’échauffement du spectateur à 18h30 avant d’assister au spectacle, éveillez vos sens avec une mise en jeu corporelle.

Claire Durand-Drouhin situe sa recherche chorégraphique dans la fusion des interprètes professionnels avec des individus issus de la vie ordinaire , témoins des séquelles du réel du fait de leur handicap. Le Bal des Ardents explore les relations humaines de cette tribu dans sa part sombre pouvoir, domination, subordination. Entre Bal et Mal des ardents, ces références historiques évoquent les danses collectives, processions et transes contagieuses. Le spectacle navigue là où l’entraide devient impossible et où chacun affronte son propre abîme. Chaque corps singulier prend le centre du groupe pour révéler sa flamme intérieure, et accéder à son émancipation.

Durée 1h. .

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : Le bal des ardents MAD Opéra de Limoges

L’événement Le bal des ardents MAD Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Limoges Métropole