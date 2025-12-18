Le Bal des Enflammés rue de la paix Pluméliau-Bieuzy
Le Bal des Enflammés rue de la paix Pluméliau-Bieuzy samedi 5 septembre 2026.
Le Bal des Enflammés
rue de la paix Espace Droséra Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Programmation à venir.
Concert & Fest-noz pour clôturer la soirée.
Buvette et restauration sur place
Entrée libre. .
rue de la paix Espace Droséra Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 80 10 22 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le Bal des Enflammés Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2025-12-18 par OT BAUD Communauté