Le Bal des Enflammés rue de la paix Pluméliau-Bieuzy

Le Bal des Enflammés

rue de la paix Espace Droséra Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Programmation à venir.

Concert & Fest-noz pour clôturer la soirée.

Buvette et restauration sur place

Entrée libre. .

rue de la paix Espace Droséra Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 80 10 22 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le Bal des Enflammés Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2025-12-18 par OT BAUD Communauté