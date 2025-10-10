Le Bal des Mondes Chalon vibre en musique ! Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône

Le Bal des Mondes Chalon vibre en musique !

Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

2026-05-24 14:00:00

2026-05-24 19:00:00

2026-05-24

Venez vivre une immersion sonore exceptionnelle grâce au talent des élèves du Conservatoire (Département Musiques du Monde et Département Musiques Anciennes) et des associations locales passionnées. Découvrez un voyage sonore varié traditions françaises, musique de la Renaissance, musiques du monde, reggae et plus encore ! Événement familial et accessible, célébrant la diversité culturelle et lançant Les Ballades . À écouter ou à danser selon les envies de chacun.

Buvette sur place. .

Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr

