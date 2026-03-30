Le Bal des Princesses : Soirée éléctro-chic Hotel de Guénégaud Paris

Devenu au fil du temps une véritable institution parisienne, cet événement réunit le temps d’une nuit, le Tout-Paris festif lors d’un grand bal costumé où la musique électronique vient sublimer des costumes d’époque revisités glamour et rock-baroque.

Deejays des temples nocturnes parisiens, salons et décors chargés d’histoire, silhouettes poudrées et uniformes d’apparat fusionnent dans une fresque vivante où passé et présent s’entrelacent avec panache et impertinence.

L’édition de ce printemps 2026 prendra place à Paris, en plein coeur du Marais, dans le cadre somptueux de l’Hôtel de Guénégaud et son décor royal : plafonds cathédrale, moulures dorées et parquets Versailles, agrémenté de jardins à la française.

Mais attention, car selon le protocole en vigueur, nul n’entre non costumé : ici, l’élégance est reine et l’extravagance chic fait loi.

Scénographie : décor immersif & spectaculaire

• Accueil tapis rouge dans la cour d’honneur

• Exposition photos XXL by Chayan Khoi (Cour d’honneur)

• Ambiances immersives (salons & jardins)

• Performers & happenings artistiques

• Jardins à la française ouverts sur les salons

• Grand dancefloor sous voûtes XVIIᵉ

• Open bars à chaque niveau

Programmation Deejays & Musique : Electro chic & open format

2 Many Models : Résidente Bristol, Bonnie…

Bruce Jason : Résident Le Flirt, Mich Mich…

Collectif Le Goût du Son : Guest surprise & artistes live

Dress code obligatoire : marquis et courtisanes d’un soir arborent costumes d’époque, uniformes revisités ou robes fastueuses, savamment relevés d’une touche rock, excentrique ou glam’. Choucroutes de marquises, décolletés pigeonnants et mouches mutines seront également à l’honneur.

Attention, selon le protocole en vigueur, toute personne insuffisamment costumée se verra refuser l’accès.

Chaque printemps annonce le Bal des Princesses de Dan Marie Rouyer, signal du grand rassemblement des Cours noctambules en mode Versailles réinventé.

Le samedi 11 avril 2026

de 22h00 à 04h00

payant

Billetterie : prévente uniquement, places limitées (120 €)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T01:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T07:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T22:00:00+02:00_2026-04-11T04:00:00+02:00

Hotel de Guénégaud 60 rue des Archives 75003 Paris

https://www.royalementvotre.com



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