Le Bal Des Sales Gosses Quai du Canal Baume-les-Dames
mardi 7 avril 2026
Le Bal Des Sales Gosses
Quai du Canal Centre d'affaires et de rencontres (CARé) Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date et horaire :
Début : 2026-04-07 16:00:00
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
La Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède est un spectacle musical School Edition inspiré du célèbre roman suédois écrit par Selma Lagerlöf en 1906. Accompagnez Nils dans son étonnant périple à dos d’oies ! Nils Holgersson a trois passions manger, dormir et faire des sales farces. Ce qui n’est pas vraiment au goût de son entourage. Sauf qu’on passe beaucoup de choses à un mignon petit garçon !
Compagnie Allée des Cerisiers
Tout public.
Durée environ 1h15 .
Quai du Canal Centre d'affaires et de rencontres (CARé) Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 41 67 culture@baumelesdames.org
English : Le Bal Des Sales Gosses
