Informations pratiques

Le Bal du Grand Loup du Bois Espace Le Goffic Pacé Jeudi 8 octobre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Bal trad. pour enfants, animé par Nicolas Rozé

Un bal de danses traditionnelles du Pays Gallo pour les petits loups ! Et les plus grands aussi… Et si vous avez la bonne cadence, vous aurez peut-être la chance de faire sortir le grand loup du bois pour qu’il vous conte une histoire…

Et en avant-deux !

De 45min à 1h avec un conte en fin de séance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-08T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-08T19:00:00.000+02:00

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Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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