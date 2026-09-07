Le Bal du Grand Loup du Bois, Espace Le Goffic, Pacé

Informations pratiques

Le Bal du Grand Loup du Bois Jeudi 8 octobre, 18h00 Espace Le Goffic Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T18:00:00+02:00 – 2026-10-08T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T18:00:00+02:00 – 2026-10-08T19:00:00+02:00

Un bal de danses traditionnelles du Pays Gallo pour les petits loups ! Et les plus grands aussi… Et si vous avez la bonne cadence, vous aurez peut-être la chance de faire sortir le grand loup du bois pour qu’il vous conte une histoire…

Et en avant-deux !

De 45min à 1h avec un conte en fin de séance.

Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne

Bal trad. pour enfants, animé par Nicolas Rozé danses traditionnelles gallo

MJC de Pacé