Le Bal du Tout Monde de Marie Houdin/Equilibre Festival l’Échappée Terrain de football annexe Guénin

Guénin

Le Bal du Tout Monde de Marie Houdin/Equilibre Festival l’Échappée

Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 21:30:00

Date(s) :

2026-05-30

VIENS … VEM … YAKA … COME ON … VENGA … NIOWËL … YAKATOBINA … VAMOS DANCAR … KAYFÈTCH … ON VA DANSER … DANCE ! … VAMOS A BAILAR … NIOUNE NIËP … TOGETHER … ENSEMBLE … JUNTOS … ELONGO

Bienvenue à bord du vol Africameraïbe , à destination de l’archipel du Tout Monde . Ici, pas question d’attacher sa ceinture le groove est roi ! La mifa du Tout Monde * est votre guide dans ce road trip dansant. D’une escale à l’autre, c’est une invitation à un voyage qui rapproche des îles et des continents. Sapé.e.s de vos habits de lumière, il n’y a plus qu’à vous laisser contaminer et à chalouper en laissant le bon temps rouler ! Danses sacrées, danses sociales, danses de couples, danses de club, le Bal du Tout Monde vous invite à traverser un éventail de danses à partager

Ainsi, le Bal du Tout Monde rend hommage au patrimoine de danses issues des diaspora africaine et natives américaines. Il investit un espace public qui devient alors un espace de danses sociales, une ronde où le public est invité et ambiancé à traverser une sélection de danses nées en Afrique de l’Ouest et centrale, en Caraïbe et aux USA.

*Titre inspiré du concept poétique d’Edouard Glissant le Tout-Monde

Le Tout-Monde désigne ce faisant la coprésence nouvelle des êtres et des choses, l’état de mondialité dans lequel règne la relation. Édouard Glissant.

À 19h en accès libre. Durée 2h30 Tout public à partir de 6 ans .

Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin 56150 Morbihan Bretagne

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L’événement Le Bal du Tout Monde de Marie Houdin/Equilibre Festival l’Échappée Guénin a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté