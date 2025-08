Le bal magnétique Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse Limoges

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

2026-06-04

Tour de danse et Bal participatif.

Créé en janvier 2026 à Waterproof à Rennes.

Massimo Fusco, création et chorégraphie.

Entre démonstration et transmission d’une ballarella , couramment dansée dans les fêtes de village, Massimo Fusco déploie une écriture chorégraphique contemporaine, sur une composition utilisant le chant et la musique électronique, et porte ainsi un regard actuel sur les danses de couple qui ont marqué son enfance.

> Durée 1h15 .

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70

