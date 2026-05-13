Le Bal où l’on écoute la musique avec les pieds, Musée du textile et de la mode, Cholet
Le Bal où l’on écoute la musique avec les pieds, Musée du textile et de la mode, Cholet samedi 23 mai 2026.
Le Bal où l’on écoute la musique avec les pieds Samedi 23 mai, 19h00 Musée du textile et de la mode Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Par La Piste à Dansoire
Avec Le Bal où l’on écoute la musique avec ses pieds, La Piste à Dansoire nous fait guincher et voyager en revisitant les guinguettes d’autrefois : valse, tango, cercle circassien, mazurka, forró et madison s’enchaînent sous les guirlandes chatoyantes.
Sur le parquet, vous pouvez danser et apprendre à danser, inviter ou être invité. Ici, on danse seul, à deux, à dix, à tous ; en cercle, en ligne, en carré, en foule… Le Bal, c’est un grand jeu collectif orchestré par les musiciens et les meneur·ses de piste : une chorégraphie expresse où se mêlent danseurs d’un soir, danseurs d’une vie ou d’une envie.
Intergénérationnel, durée : 2h30
Musée du textile et de la mode Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet, France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire +33272772250 https://collections-musees.cholet.fr Le musée, installé dans une ancienne blanchisserie, présente les éléments clés de l’histoire textile choletaise : techniques et savoir-faire, productions anciennes et mode contemporaine. Démonstrations de tissage. L’accueil et le parking du musée se situent Avenue Marcel Chauchy. En bus : Ligne 4, arrêt Musée du Textile.
Par La Piste à Dansoire
©Damien Bossis
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