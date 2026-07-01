Le Bamboo Orchestra Maison du Parc Millevaches

Informations pratiques

Millevaches

Le Bamboo Orchestra

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17 21:15:00

Date(s) :

2026-07-17

Makoto Yabuki Guillaume Bonnet Rémi Bennahmias

Le Trio du Bamboo Orchestra fait résonner et vibrer le public au rythme de percussions ethniques son ensemble en bambou est à nul autre pareil. Slittams, marimbas, tambours japonais l’instrumentarium est un décor en soi ! C’est une musique qui s’écoute et qui se regarde ; sa chorégraphie marie superbement le rêve et l’énergie. Makoto Yabuki crée une musique vivante insolite, inclassable, surprenante pour les petits comme pour les grands. Facteur de ces impressionnantes structures sonores, compositeur, musicien… il développe une philosophie de son mouvement musical à découvrir dans trois cadres exceptionnels en pleine nature. .

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine resa@snaubusson.com

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English : Le Bamboo Orchestra

L’événement Le Bamboo Orchestra Millevaches a été mis à jour le 2026-07-07 par PNR Millevaches en Limousin