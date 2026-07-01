Le Bamboo Orchestra Maison du Parc Millevaches
vendredi 17 juillet 2026 · Maison du Parc · Millevaches
Informations pratiques
Millevaches
Le Bamboo Orchestra
Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17 21:15:00
Date(s) :
2026-07-17
Makoto Yabuki Guillaume Bonnet Rémi Bennahmias
Le Trio du Bamboo Orchestra fait résonner et vibrer le public au rythme de percussions ethniques son ensemble en bambou est à nul autre pareil. Slittams, marimbas, tambours japonais l’instrumentarium est un décor en soi ! C’est une musique qui s’écoute et qui se regarde ; sa chorégraphie marie superbement le rêve et l’énergie. Makoto Yabuki crée une musique vivante insolite, inclassable, surprenante pour les petits comme pour les grands. Facteur de ces impressionnantes structures sonores, compositeur, musicien… il développe une philosophie de son mouvement musical à découvrir dans trois cadres exceptionnels en pleine nature. .
Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine resa@snaubusson.com
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English : Le Bamboo Orchestra
L’événement Le Bamboo Orchestra Millevaches a été mis à jour le 2026-07-07 par PNR Millevaches en Limousin
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