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Le Bamboo Orchestra Maison du Parc Millevaches

vendredi 17 juillet 2026 · Maison du Parc · Millevaches

Le Bamboo Orchestra Maison du Parc Millevaches

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Maison du Parc
Adresse
7 route d’Aubusson
Ville
19290 Millevaches
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Millevaches

Le Bamboo Orchestra

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17 21:15:00

Date(s) :
2026-07-17

Makoto Yabuki Guillaume Bonnet Rémi Bennahmias
Le Trio du Bamboo Orchestra fait résonner et vibrer le public au rythme de percussions ethniques son ensemble en bambou est à nul autre pareil. Slittams, marimbas, tambours japonais l’instrumentarium est un décor en soi ! C’est une musique qui s’écoute et qui se regarde ; sa chorégraphie marie superbement le rêve et l’énergie. Makoto Yabuki crée une musique vivante insolite, inclassable, surprenante pour les petits comme pour les grands. Facteur de ces impressionnantes structures sonores, compositeur, musicien… il développe une philosophie de son mouvement musical à découvrir dans trois cadres exceptionnels en pleine nature.   .

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   resa@snaubusson.com

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English : Le Bamboo Orchestra

L’événement Le Bamboo Orchestra Millevaches a été mis à jour le 2026-07-07 par PNR Millevaches en Limousin

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