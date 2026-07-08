Informations pratiques

Cognac

Le Ban de la Distillation

Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-23

Le Ban de la Distillation met en lumière la distillation charentaise à travers les savoir-faire des producteurs, l’engagement des acteurs du territoire et des filières viticoles, acteurs culturels du territoire qui l’entourent.

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Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

Le Ban de la Distillation showcases Charente distillation through the expertise of its producers, the commitment of local players and winegrowers, and the cultural activities of the surrounding area.

L’événement Le Ban de la Distillation Cognac a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Cognac