UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cognac

Le Ban de la Distillation Cognac

vendredi 23 octobre 2026 · Cognac

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

Le Ban de la Distillation

Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-23

Le Ban de la Distillation met en lumière la distillation charentaise à travers les savoir-faire des producteurs, l’engagement des acteurs du territoire et des filières viticoles, acteurs culturels du territoire qui l’entourent.
  .

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Ban de la Distillation showcases Charente distillation through the expertise of its producers, the commitment of local players and winegrowers, and the cultural activities of the surrounding area.

L’événement Le Ban de la Distillation Cognac a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Cognac

À voir aussi à Cognac (Charente)