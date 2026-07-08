Le Ban de la Distillation Cognac
vendredi 23 octobre 2026 · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Le Ban de la Distillation
Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-23
Le Ban de la Distillation met en lumière la distillation charentaise à travers les savoir-faire des producteurs, l’engagement des acteurs du territoire et des filières viticoles, acteurs culturels du territoire qui l’entourent.
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Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
Le Ban de la Distillation showcases Charente distillation through the expertise of its producers, the commitment of local players and winegrowers, and the cultural activities of the surrounding area.
L’événement Le Ban de la Distillation Cognac a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Cognac
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