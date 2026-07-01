UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Poucharramet

Le Banquet de l’été : Deeplodocus, Place des marronniers, Poucharramet

vendredi 28 août 2026 · Place des marronniers · Poucharramet

Le Banquet de l’été : Deeplodocus, Place des marronniers, Poucharramet

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Place des marronniers
Adresse
Place de l'église, Poucharramet
Ville
31370 Poucharramet
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit

Le Banquet de l’été : Deeplodocus Vendredi 28 août, 21h30 Place des marronniers Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T21:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T21:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

Place des marronniers Place de l’église, Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]
Trio electro-débranché concert ukulele

Lionel Pesquié

À voir aussi à Poucharramet (Haute-Garonne)