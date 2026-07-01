AGENDA · Poucharramet
Le Banquet de l’été : Deeplodocus, Place des marronniers, Poucharramet
vendredi 28 août 2026 · Place des marronniers · Poucharramet
Informations pratiques
Le Banquet de l’été : Deeplodocus Vendredi 28 août, 21h30 Place des marronniers Haute-Garonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T21:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T21:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00
Place des marronniers Place de l’église, Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]
Trio electro-débranché concert ukulele
Lionel Pesquié
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