Informations pratiques

Béziers

LE BANQUET GÉANT DU CANON FRANÇAIS

avenue Emile Claparède Béziers Hérault

Tarif : 79.99 – 79.99 – 79.99 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18

Un banquet géant dans les arènes de Béziers pour célébrer les saveurs du terroir et l’art de vivre à la biterroise !

Prenez place dans les arènes de Béziers pour vivre une expérience conviviale avec le banquet géant du Canon Français. Au cœur d’une immense tablée, partagez un repas célébrant les produits du terroir, les vins et l’art de vivre à la biterroise . Un rendez-vous festif où gastronomie, convivialité et esprit de fête se rencontrent dans un cadre exceptionnel. .

avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@lecanonfrancais.com

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English :

A huge banquet at the Béziers arena to celebrate local flavors and the Béziers way of life!

L’événement LE BANQUET GÉANT DU CANON FRANÇAIS Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34