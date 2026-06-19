Le bar brasserie Ô Divin à Saint-Quentin fête la musique Saint-Quentin dimanche 21 juin 2026.

Saint-Quentin

Le bar brasserie Ô Divin à Saint-Quentin fête la musique

22 Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous le 21 juin à partir de 15h au bar-brasserie Ô Divin pour célébrer la Fête de la Musique dans une ambiance conviviale et festive.

Jean-Yves animera l’après-midi et la soirée au piano et à l’accordéon, avec un répertoire entraînant pour partager un bon moment entre amis ou en famille.

Concert gratuit, places limitées et sous réservation au 03 23 60 75 01.

22 place de l’hôtel de ville 02100 Saint-Quentin

Rendez-vous le 21 juin à partir de 15h au bar-brasserie Ô Divin pour célébrer la Fête de la Musique dans une ambiance conviviale et festive.

Jean-Yves animera l’après-midi et la soirée au piano et à l’accordéon, avec un répertoire entraînant pour partager un bon moment entre amis ou en famille.

Concert gratuit, places limitées et sous réservation au 03 23 60 75 01.

22 place de l’hôtel de ville 02100 Saint-Quentin .

22 Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 60 75 01

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English :

Join us on June 21 starting at 3 p.m. at the Divin bar-brasserie to celebrate Music Day in a warm and festive atmosphere.

Jean-Yves will entertain the afternoon and evening on piano and accordion, with a lively repertoire to enjoy a good time with friends or family.

Free concert; limited seating; reservations required at 03 23 60 75 01.

22 Place de l’Hôtel de Ville 02100 Saint-Quentin

L’événement Le bar brasserie Ô Divin à Saint-Quentin fête la musique Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-15 par OT du Saint-Quentinois