Informations pratiques

Sainte-Savine

Le Barbier de Séville ou la précaution inutile

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 19:00:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-11-17

Une version virevoltante dans laquelle les personnages sont tour à tour passionnés, amoureux, fous, névrosés et apeurés…Rires, intrigues et coups de théâtre laissez-vous séduire par l’énergie irrésistible du Barbier de Séville !



>> La presse en parle

Plein de charme et d’humour ! Télérama

Mise en scène précise et rythmée, diction impeccable Le Figaro Magazine

Une évasion pleine de ruse et de musique Sortir à Paris .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr

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English :

L’événement Le Barbier de Séville ou la précaution inutile Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne