Le barbier de Séville Saint-Dizier

Le barbier de Séville

Les fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Tout public

Le Barbier de Séville, chef-d’œuvre intemporel de l’opera buffa, célèbre l’amour, l’esprit et la résistance face aux pressions morales et sociales. Plus que jamais d’actualité, il dénonce le retour à des valeurs conservatrices souvent liberticides. Cette œuvre comique éclaire la quête de liberté et dénonce l’hypocrisie d’une société à laquelle il faut s’adapter. Rosine, héroïne dessinée par Beaumarchais et Rossini, incarne une des premières figures féministes. Le Barbier reflète les travers humains et montre comment la fantaisie, l’entraide, la ruse et l’optimisme permettent de les surmonter. Le Séville de Figaro, ludique et élégant, prend vie dans une Espagne franquiste des années 50, marquée par l’immobilisme et la répression, mais aussi par la nécessité d’ouverture. Les manipulateurs deviennent manipulés, les réactionnaires confrontés à l’évolution du monde, où l’amour et la liberté triomphent toujours.

Durée 2h30 avec entracte. .

Les fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

