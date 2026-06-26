Informations pratiques

Béziers

LE BARILLET DE JEAN-PIERRE PELAEZ

13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

144 scènes mordantes pour une satire drôle et grinçante de la violence et des dérives de notre époque.

Avec ses 144 scènes courtes et percutantes, Le Barillet dresse un portrait aussi drôle qu’inquiétant de notre époque. Entre satire sociale, humour grinçant et absurdité, la pièce interroge la violence des discours et des comportements contemporains. Une œuvre singulière, imprévisible et résolument théâtrale, mise en scène par Pierre-Luc Scotto. .

13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : LE BARILLET DE JEAN-PIERRE PELAEZ

144 biting scenes in a funny and scathing satire of the violence and excesses of our time.

L’événement LE BARILLET DE JEAN-PIERRE PELAEZ Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34