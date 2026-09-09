Le BBH affronte Krim Brest Arena Brest
dimanche 4 octobre 2026 · Brest Arena · Brest
Informations pratiques
Brest
Le BBH affronte Krim
Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Les Rebelles accueillent le club slovène de Krim pour une nouvelle rencontre dans le cadre de la 4ème journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Une affiche qui promet une nouvelle fois intensité et spectacle. Devant leur public, les Brestoises auront à cœur de poursuivre leur début de saison et de s’imposer face à la formation slovène. Une nouvelle occasion de vibrer au rythme du handball féminin de haut niveau et de soutenir les Rebelles dans leur quête de victoire.
Informations pratiques
Réservation fortement recommandée.
Où acheter vos billets ?
Au siège du Brest Bretagne Handball (Brest Arena Côté parking Accès par la passerelle à l’extérieur, 02 29 00 74 48)
Au guichet de Brest Arena le jour du match (sous réserve de places disponibles) 1h30 avant la rencontre
En ligne. .
Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30
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English :
L’événement Le BBH affronte Krim Brest a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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