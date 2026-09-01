Le Beau Dimanche : Break Ya Bones (Live) + Dj La Bise Canal Barboteur Pantin
dimanche 20 septembre 2026 · Canal Barboteur · Pantin
Informations pratiques
Break Ya Bones, littéralement “casse tes os”, est un appel à entrer dans la danse et la transe afrobeat. C’est aussi une référence au titre de Fela Kuti “Confusion Break Bones” sur les os brisés des opposants au régime nigérian.
De Paris, Bordeaux, Yaoundé, Tananarive ou du 93, le groupe est un ensemble cosmopolite d’onze musiciens qui puise son inspiration dans l’héritage du père de l’afrobeat tout en faisant la part belle au métissage.
Avec une rythmique au groove hypnotique, une section cuivre percutante et deux chanteuses explosives, le cœur de Break Ya Bones bat au rythme d’un afrobeat énergique, engagé et généreux.
Pour prolonger la soirée, DJ La Bise prendra le relais avec un DJ set 100 % vinyles aux sonorités chaleureuses et groovy. Derrière ses platines, elle compose un voyage musical éclectique où les rythmes dansants, les pépites rares et les grooves ensoleillés s’enchaînent avec élégance. Une belle façon de faire durer l’énergie de l’afrobeat et de se laisser porter jusqu’au bout de la soirée au bord de l’eau
⛵️INFOS PRATIQUES
Place de la Pointe, 93500 Pantin
Ⓜ️Métro ligne 5 : Église de Pantin
Dimanche 20 septembre
⏰15h – 22h – Live à 17h30
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite
Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.
LES BEAUX DIMANCHES DU BARBOTEUR
Alors que l’été arrive, le Barboteur prend ses quartiers dominicaux à Pantin. Chaque dimanche, le Barboteur vous accueille sur sa terrasse avec ses concerts, son coin chill food & drinks et son espace ludique pour une ambiance conviviale et chaleureuse. Pour cette dixième édition du Beau Dimanche, le Barboteur invite Break Ya Bones.
Les beaux dimanches sont au bord de l’eau.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 15h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-21T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T15:00:00+02:00_2026-09-20T22:00:00+02:00
Canal Barboteur Place de la Pointe 93000 Pantin
https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Canal Barboteur et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Pantin (Paris)
- Le Beau Dimanche : Cotonete – Sunday School (Live) Canal Barboteur Pantin 13 septembre 2026
- Hôtel de Ville Pantin – visites guidées, Hôtel de Ville – Pantin, Pantin 18 septembre 2026
- Les vestiges du patrimoine industriel le long du canal de l’Ourcq, Commune De Pantin – Pôle Mémoire Et Patrimoine, Pantin 19 septembre 2026
- Découverte de la Maison Revel, Maison Revel, Pantin 19 septembre 2026
- À la découverte de la marqueterie de paille, Maison Revel, Pantin 19 septembre 2026