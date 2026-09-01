Le Beau Dimanche : Break Ya Bones (Live) + Dj La Bise Canal Barboteur Pantin

Informations pratiques

Break Ya Bones, littéralement “casse tes os”, est un appel à entrer dans la danse et la transe afrobeat. C’est aussi une référence au titre de Fela Kuti “Confusion Break Bones” sur les os brisés des opposants au régime nigérian.

De Paris, Bordeaux, Yaoundé, Tananarive ou du 93, le groupe est un ensemble cosmopolite d’onze musiciens qui puise son inspiration dans l’héritage du père de l’afrobeat tout en faisant la part belle au métissage.

Avec une rythmique au groove hypnotique, une section cuivre percutante et deux chanteuses explosives, le cœur de Break Ya Bones bat au rythme d’un afrobeat énergique, engagé et généreux.

Pour prolonger la soirée, DJ La Bise prendra le relais avec un DJ set 100 % vinyles aux sonorités chaleureuses et groovy. Derrière ses platines, elle compose un voyage musical éclectique où les rythmes dansants, les pépites rares et les grooves ensoleillés s’enchaînent avec élégance. Une belle façon de faire durer l’énergie de l’afrobeat et de se laisser porter jusqu’au bout de la soirée au bord de l’eau

⛵️INFOS PRATIQUES

Place de la Pointe, 93500 Pantin

Ⓜ️Métro ligne 5 : Église de Pantin

Dimanche 20 septembre

⏰15h – 22h – Live à 17h30

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

LES BEAUX DIMANCHES DU BARBOTEUR



Alors que l’été arrive, le Barboteur prend ses quartiers dominicaux à Pantin. Chaque dimanche, le Barboteur vous accueille sur sa terrasse avec ses concerts, son coin chill food & drinks et son espace ludique pour une ambiance conviviale et chaleureuse. Pour cette dixième édition du Beau Dimanche, le Barboteur invite Break Ya Bones.



Les beaux dimanches sont au bord de l’eau.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 15h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-21T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T15:00:00+02:00_2026-09-20T22:00:00+02:00

Canal Barboteur Place de la Pointe 93000 Pantin

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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