Le Birgit Kabarett #7 • Spectacle du Birgit Ensemble La Maison des Métallos Paris

La compagnie invente une forme libre et résolument vivante, écrite au gré de l’actualité. Porté par quatre comédiennes et chanteuses, deux maîtresses de cérémonie et deux musiciens, ce septième opus s’inscrit dans la tradition d’un théâtre « documenté », où le réel est observé et transformé pour mieux être mis en jeu. Saynètes, chansons et jeux avec le public se succèdent. Des meetings enflammés aux coulisses feutrées du pouvoir, les interprètes croquent avec humour et mordant tout le petit théâtre politique : figures, tics, postures, contradictions et prises de bec s’y dévoilent avec acuité.

Le Birgit Ensemble esquisse ainsi un portrait sensible et subjectif de notre époque, entre burlesque et satire. Le rire y devient un espace partagé pour regarder le réel en face — un savant dosage de provocation, de lucidité et de fantaisie au service d’une réjouissante séance de catharsis collective.

Willkommen, Bienvenue, Welcome!

Autour du spectacle

Visite tactile du plateau (VEN. 02 AVR.｜19h30) Explorez le décor et l’univers du spectacle en amont de la représentation, grâce à une visite tactile du plateau, spécialement pensée pour les personnes aveugles et malvoyantes.

Arpentage de « On ne peut plus rien dire » de Thomas Hochmann (MER. 7 AVRIL｜18h30—21h30) En partenariat avec Peuple & Culture

Durée 3h

Tarif 8€

Réservation conseillée La Maison des Métallos, en partenariat avec Peuple & Culture, vous invite à un atelier d’arpentage autour de l’ouvrage On ne peut plus rien dire. Liberté d’expression : le grand détournement de Thomas Hochmann, paru aux Éditions Anamosa en mars 2025.



À entendre la plupart des responsables politiques, pour faire refluer l’extrême droite, il suffirait de prendre de bonnes mesures, d’améliorer la vie des gens. Ils se trompent lourdement. Bien qu’essentiel et nécessaire, le contenu des politiques menées semble importer bien moins que la manière dont elles sont présentées et commentées ; la meilleure politique du monde ne pèse pas lourd face à la large diffusion de propos qui manipulent les faits, qui sèment la division et encouragent à la discrimination. L’urgence est donc de protéger, enfin, la condition essentielle de toute démocratie : la libre discussion des affaires publiques, dans le respect d’autrui, et sur une base factuelle partagée. Par un incroyable retournement en effet, tout effort de protéger le débat démocratique est aujourd’hui brocardé comme une atteinte à la « liberté d’expression ». Dès qu’un chantre du camp « national » fait l’objet d’une sanction, ou même dès qu’il est simplement contredit un peu vivement, il se lamente : « On ne peut plus rien dire… » Cette complainte des nouveaux censurés s’étire à longueur de journée sur les plateaux télévisés. Toute contradiction est dénoncée comme une agression, la lutte contre le racisme est présentée comme une marque d’intolérance « woke ». Qu’un juge ose timidement rappeler qu’une chaîne d’information ne peut consacrer exclusivement son antenne à la propagande d’extrême droite, et une vague d’indignation déferle aussitôt contre la « censure », cette « guillotine symbolique ». Pourtant, la haine et le mensonge nuisent gravement à la délibération démocratique. C’est pourquoi les restrictions de l’expression publique, loin d’être en contradiction avec la liberté d’expression, lui sont consubstantielles. La « liberté d’expression » brandie par les courants réactionnaires, qui couvre toutes les manipulations et toutes les agressions, est un piège. La véritable liberté d’expression s’exerce dans un cadre qui exclut notamment tout discours de haine, sans jamais gêner le débat public. Dans un style alerte et accessible à tous, ce livre révèle la manière dont l’extrême droite a accaparé la liberté d’expression pour mieux la dévoyer. Face à la montagne d’ouvrages qui dénoncent le wokisme et la censure, il montre comment se réapproprier cette liberté fondamentale, après avoir rappelé et défendu, exemples à l’appui, les lois qui interdisent les discours de haine et les campagnes de désinformation. Car leur mise en œuvre constitue désormais notre seule et dernière chance de repousser l’extrême droite.

Le Birgit Kabarett #6 ; Crédits : Christophe Raynaud de Lage

Le Birgit Kabarett #6 ; Crédits : Christophe Raynaud de Lage

Le Birgit Kabarett #1 ; Crédits : Christophe Raynaud de Lage

Le Birgit Kabarett #1 ; Crédits : Christophe Raynaud de Lage

Le Birgit Kabarett #1 ; Crédits : Christophe Raynaud de Lage

À la veille de l’élection présidentielle de 2027, Le Birgit Ensemble déploie un spectacle théâtral et musical évolutif, à mi-chemin entre Bertolt Brecht et « Les Guignols de l’info ». La compagnie puise dans l’actualité électorale pour la transformer en un cabaret politique joyeux et irrévérencieux. Un remède salutaire à quelques jours du premier tour.

Du jeudi 01 avril 2027 au samedi 03 avril 2027 :

samedi

de 18h00 à 19h45

jeudi, vendredi

de 20h30 à 22h15

payant

Tarif plein｜25€

Tarif réduit 1｜15€

Tarif réduit 2｜10€

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-01T23:30:00+02:00

fin : 2027-04-03T22:45:00+02:00

Date(s) : 2027-04-01T20:30:00+02:00_2027-04-01T22:15:00+02:00;2027-04-02T20:30:00+02:00_2027-04-02T22:15:00+02:00;2027-04-03T18:00:00+02:00_2027-04-03T19:45:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/spectacle-birgit-ensemble-birgit-kabarett-opus-7 +33147002520 billetterie@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos



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