Le Bôbar à roulettes, animation avec la Note bleue et Balivernes de Poulpe, Site de la Porte aux Boules, Gravelines

Le Bôbar à roulettes, animation avec la Note bleue et Balivernes de Poulpe 25 et 26 avril Site de la Porte aux Boules Nord

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Le Bôbar à roulettes, une caravane, sillonne les villes et villages pour proposer des animations, des petites formes de spectacles, du théâtre d’objets en caravane, des contenus artistiques, des histoires à écouter en transat, une bouquinerie, du théâtre d’objets et des histoires en caravane.

Site de la Porte aux Boules rue de dunkerque gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328248565 »}]

Faites une pause sur ce stand nomade ! Spectacle interactif Théâtre