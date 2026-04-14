Le bois Leurent, source de biodiversité, La Source, Roncq

Le bois Leurent, source de biodiversité Samedi 2 mai, 10h30 La Source Nord

Gratuit – inscription : https://urls.fr/QYLGq4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:30:00+02:00 – 2026-05-02T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-02T10:30:00+02:00 – 2026-05-02T12:30:00+02:00

Un voyage riche d’enseignements sur la flore sauvage de notre commune.

Au travers de faits scientifiques et d’anecdotes croustillantes, il interroge notre conception de la nature pour arriver à cette inéluctable conclusion : tout n’est qu’éducation du regard.

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/540/le-bois-leurent-source-de-biodiversite »}]

Vianney Fouquet, chargé de mission référent au Conservatoire botanique national de Bailleul, propose une balade sur les petits sentiers du Bois-Leurent. visite nature