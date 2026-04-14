Le tricot urbain s’invite à Roncq, La Source, Roncq
Le tricot urbain s’invite à Roncq, La Source, Roncq samedi 2 mai 2026.
Le tricot urbain s’invite à Roncq 2 – 31 mai La Source Nord
Gratuit – Visite libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00
Mais cette nouvelle discipline du street art fait des émules à Roncq.
Le gang des tricoteuses, les résidents de l’ehpad La Colombe et les enfants inscrits aux ALSH d’avril ont empoigné aiguilles et pelotes pour créer les tricots qui recouvriront des arbres de La Source durant cette journée verte.
Un concept qui met incontestablement de la couleur dans la ville.
La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/542/le-tricot-urbain-s-invite-a-roncq »}]
Des arbres recouverts d’écharpes ou de tricots colorés… ça surprend ! streetart yarn
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