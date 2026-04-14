Olivier le jardinier, La Source, Roncq
Olivier le jardinier, La Source, Roncq samedi 2 mai 2026.
Olivier le jardinier Samedi 2 mai, 10h00, 11h00, 12h00 La Source Nord
Gratuit – sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T10:45:00+02:00
Fin : 2026-05-02T12:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:45:00+02:00
Dans son panier, une palette de légumes qu’il fera découvrir… en chantant !
Les enfants pourront battre la mesure avec des shakers en forme de fruits et légumes, rêver de leur propre jardin extraordinaire et pourquoi pas, voir une fleur danser…
Promenade en triporteur proposée aux plus petits à l’issue du spectacle.
Spectacle participatif, à partir de 2 ans
La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/536/olivier-le-jardinier »}]
Olivier revient de son jardin-potager en vélo triporteur. spectacle musique
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