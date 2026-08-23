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AGENDA · Montauban

Le bon plan l’Espace VO Montauban

jeudi 31 décembre 2026 · l'Espace VO · Montauban

Informations pratiques

Début
jeudi 31 décembre 2026
Fin
jeudi 31 décembre 2026
Lieu
l'Espace VO
Adresse
1899 chemin de paulet
Ville
82000 Montauban
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
30

Montauban

Le bon plan

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : – – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31
fin : 2026-12-31

Date(s) :
2026-12-31

Philippe est dans une mauvaise passe. Il est au chômage, criblé de dettes et son proprio menace de le jeter à la rue.
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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie   lespacevo@gmail.com

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English : A great deal

Philippe is going through a rough patch. He is unemployed, riddled with debt, and his landlord is threatening to throw him out on the street.

L’événement Le bon plan Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban

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