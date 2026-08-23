Le bon plan l’Espace VO Montauban

Informations pratiques

Montauban

Le bon plan

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : – – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Philippe est dans une mauvaise passe. Il est au chômage, criblé de dettes et son proprio menace de le jeter à la rue.

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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie lespacevo@gmail.com

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English : A great deal

Philippe is going through a rough patch. He is unemployed, riddled with debt, and his landlord is threatening to throw him out on the street.

L’événement Le bon plan Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban