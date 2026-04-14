Le bonheur est dans le pré ! (43), Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette

Le bonheur est dans le pré ! (43) Jeudi 16 juillet, 14h30 Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central Haute-Loire

Sur inscription 7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; gratuit pour les moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T14:30:00+02:00 – 2026-07-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T14:30:00+02:00 – 2026-07-16T17:00:00+02:00

Chavaniac-Lafayette (43)

16 juillet 2026 / 14h30 – 17h

Quel rapport entre un bouquet de fleurs parfumées et un délicieux fromage fermier ? Connaissez-vous l’histoire du papillon agent-double qui ne pouvait vivre sans son Origan ? L’abeille « voit-elle » avec son nez ? A y regarder de plus près, les prairies fleuries du Massif central regorgent de vie et de secrets ! C’est avec vos yeux, vos oreilles et votre odorat que vous découvrirez l’histoire et l’importance de ce trésor à préserver. Nous évaluerons ensemble la richesse écologique et agronomique des prairies afin de comprendre leur importance pour le monde vivant et pour nous, les humains.

Animation réalisée dans les jardins du Conservatoire.

Durée : 2h30 environ