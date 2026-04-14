Le bonheur est dans le pré ! (43), Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette
Le bonheur est dans le pré ! (43), Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette jeudi 16 juillet 2026.
Le bonheur est dans le pré ! (43) Jeudi 16 juillet, 14h30 Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central Haute-Loire
Sur inscription 7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; gratuit pour les moins de 10 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T14:30:00+02:00 – 2026-07-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T14:30:00+02:00 – 2026-07-16T17:00:00+02:00
Chavaniac-Lafayette (43)
16 juillet 2026 / 14h30 – 17h
Quel rapport entre un bouquet de fleurs parfumées et un délicieux fromage fermier ? Connaissez-vous l’histoire du papillon agent-double qui ne pouvait vivre sans son Origan ? L’abeille « voit-elle » avec son nez ? A y regarder de plus près, les prairies fleuries du Massif central regorgent de vie et de secrets ! C’est avec vos yeux, vos oreilles et votre odorat que vous découvrirez l’histoire et l’importance de ce trésor à préserver. Nous évaluerons ensemble la richesse écologique et agronomique des prairies afin de comprendre leur importance pour le monde vivant et pour nous, les humains.
Animation réalisée dans les jardins du Conservatoire.
Durée : 2h30 environ
Tout public
Lieu de RDV : devant l’entrée du Conservatoire botanique national du Massif central. Tarifs : 7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; gratuit pour les moins de 10 ans. RÉSERVATION OBLIGATOIRE avant le 15/07 sur le site https://www.cbnmc.fr/agenda Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central 3 rue adrienne de noailles, 43230 Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 77 55 65 https://www.cbnmc.fr/ https://www.facebook.com/CBNMassifcentral/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] [{« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] Envie de sérénité et de verdure ? Venez découvrir la flore sauvage et les espaces naturels du Massif central dans les jardins du Conservatoire botanique national ! Cet établissement public inventorie et contribue à préserver la flore et les végétations sauvages du territoire. À cet effet, il cultive, à travers un domaine de 9 ha ouvert à la visite, plus de 500 plantes emblématiques du Massif central et de nombreuses variétés régionales d’arbres et arbustes fruitiers. Une application interactive et un parcours pédagogique renseignent le visiteur sur le monde végétal, les missions du Conservatoire, les plantes utiles… Visites guidées payantes, voir notre agenda sur https://www.cbnmc.fr/agenda S.Perera/CBNMC
Les jardins sont ouverts toute l’année, en accès libre et gratuit ! De nombreuses animations et visites guidées sont également organisées. Les jardins sont accessibles gratuitement en visite libre,
du 1er avril au 31 octobre, de 9h00 à 17h00.
Une plongée dans la richesse floristique des prairies du Massif central !
À voir aussi à Chavaniac-Lafayette (Haute-Loire)
Lieu de RDV : devant l’entrée du Conservatoire botanique national du Massif central.
Tarifs : 7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; gratuit pour les moins de 10 ans.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE avant le 15/07 sur le site https://www.cbnmc.fr/agenda
Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central 3 rue adrienne de noailles, 43230 Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 77 55 65 https://www.cbnmc.fr/ https://www.facebook.com/CBNMassifcentral/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] [{« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] Envie de sérénité et de verdure ? Venez découvrir la flore sauvage et les espaces naturels du Massif central dans les jardins du Conservatoire botanique national ! Cet établissement public inventorie et contribue à préserver la flore et les végétations sauvages du territoire. À cet effet, il cultive, à travers un domaine de 9 ha ouvert à la visite, plus de 500 plantes emblématiques du Massif central et de nombreuses variétés régionales d’arbres et arbustes fruitiers. Une application interactive et un parcours pédagogique renseignent le visiteur sur le monde végétal, les missions du Conservatoire, les plantes utiles…
Visites guidées payantes, voir notre agenda sur https://www.cbnmc.fr/agenda
S.Perera/CBNMC