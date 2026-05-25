Le Bookclub du Jardin21 Jardin21 Paris
Le Bookclub du Jardin21 Jardin21 Paris mercredi 3 juin 2026.
Le Jardin21 ouvre son Book-club pour cette saison 2026
Deux mercredis par mois, de 19h30 à 21h, on vous propose un moment à part pour parler de vos lectures, partager vos coups de cœur et découvrir ceux des autres, dans une ambiance intimiste.
Les rencontres seront animées par l’influenceuse littéraire @delivrames, qui guidera les échanges et nourrira les discussions.
Chaque séance s’articulera autour de thèmes simples et personnels : pourquoi on lit, les livres qui nous ont marqués, fait rire, bouleversés ou même changé notre regard sur le monde.
Ce mois-ci, les deux rendez-vous sont les mercredis 3 et 17 juin
ENTRÉE LIBRE DU JARDIN
Ouverture du Jardin21 : 12h – 00h
T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig
M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin
RER(E) Gare de Pantin
Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin
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Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette
saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 2 avril au 26 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…
Last but not least, nos bars et notre restaurant sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.
Plus d’infos sur jardin21.fr
Bar & restauration sur place
Toutous bienvenus
Horaires : mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h
Nous trouver :
T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig
M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin
RER(E) Gare de Pantin
Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin
Apéro littéraire & rencontre bimensuelle autour de la littérature entre passionnés.
Le mercredi 17 juin 2026
de 19h30 à 21h00
Le mercredi 03 juin 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-18T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T19:30:00+02:00_2026-06-03T21:00:00+02:00;2026-06-17T19:30:00+02:00_2026-06-17T21:00:00+02:00
Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
https://www.jardin21.fr/agenda
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